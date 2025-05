Clínica 3 completa 1 mês atendendo pacientes com mais conforto

Lucas Brito





A Clínica 3 do Hospital Municipal completa, nesta quarta-feira (14), um mês desde que retomou os atendimentos após as obras de revitalização.

Com investimento de aproximadamente R$2,5 milhões, a enfermaria foi completamente modernizada, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

Nestes 30 dias, diversos pacientes já passaram pelos 18 quartos de internação, que foram ampliados, e agora contam com climatização própria, rede de vácuo para os 36 leitos, nova iluminação e painéis de gases medicinais com controle individualizado.

Morador de São Francisco Xavier, Silvio César Pinto é motorista de transporte escolar e percebe a evolução do Hospital nos últimos anos. “Sempre que precisei, fui bem tratado aqui. Mas, vejo que as coisas estão melhorando muito. Hoje, estou em um quarto com ar-condicionado, isso não tinha antes. Até os profissionais, que já eram bons, ficaram ainda mais competentes”, destacou.

“Sei que estou em boas mãos, este Hospital é referência para toda a região”, concluiu.



Sílvio se recupera na Clínica 3, acompanhado pelo amigo Diogo | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Para Vladimir de Oliveira, engenheiro civil, sequer parece um hospital público. “Eu não imaginava que o Hospital estava assim, tão bonito. Faz tempo que não venho aqui. É coisa de primeiro mundo, a Prefeitura está de parabéns”, afirmou.



Vladmir, junto com o enfermeiro Luciano, demonstra sua satisfação com o Hospital | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O ambiente também foi adaptado para garantir acessibilidade, com banheiros reformados, portas maiores e instalação de pisos antiderrapantes, atendendo às normas sanitárias e de acessibilidade exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e ABNT.

Outras transformações incluem:

Substituição de revestimentos em todos os banheiros, copa, posto de enfermagem e áreas de serviço

Novo sistema de forro resistente à umidade (RU)

Chamada de enfermagem com acionadores nos banheiros e leitos

Instalação de sinalizadores, painéis de alarme de gases e proteção em todas as paredes

Aplicação de piso vinílico nos quartos e porcelanato nas demais áreas

Bate-macas tipo corrimão com iluminação em LED em todo o corredor central

O novo projeto beneficia também os profissionais, com espaços adequados para apoio das equipes de enfermagem, respeitando critérios ergonômicos e operacionais.

Todas as inovações implementadas foram pensadas para facilitar a manutenção da estrutura sempre que necessário, permitindo intervenções técnicas mais rápidas e seguras, sem comprometer o funcionamento de outros leitos ou setores.

Mais novidades

Com previsão de entrega para o 2º semestre deste ano, outras quatro grandes intervenções no Hospital Municipal já estão em fase de planejamento ou execução, incluindo reformas na recepção e na Clínica 2, seguindo o mesmo padrão da 3, retomada das obras do Hospital de Retaguarda a instalação de uma nova cabine primária de energia.

Todas as novidades têm como foco a modernização dos ambientes e promover mais conforto, segurança e tecnologia para pacientes, acompanhantes e profissionais, atendendo às normas sanitárias e de acessibilidade exigidas pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e ABNT.

São mais de R$10 milhões em investimentos, reafirmando o compromisso da Prefeitura em oferecer uma saúde pública de qualidade, humanizada e eficiente para a população.

O Hospital Municipal, mantido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina), recentemente foi certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no nível 3, que representa o mais alto padrão nos serviços de saúde, e foi reconhecido por excelência no atendimento a traumas pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).



