Cephas realiza Feira da Empregabilidade neste sábado

Posted on

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para a oficina gratuita de Criatividade e Criação de Personagens, com o artista visual sorocabano Will Ferreira, que acontecerá no dia 16 de abril, às 14h, no Museu Histórico Sorocabano (MHS). A programação é voltada a pessoas com idade mínima […]