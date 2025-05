Caravana do Cuidar leva serviços gratuitos aos moradores do Castelo Branco nesta sexta-feira

15/05/2025 |

08:30 |

100

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realiza mais uma edição da Caravana do Cuidar, nesta sexta-feira (16), das 8h às 12h, no bairro do Castelo Branco. A estrutura será montada na Rua Adolfo Maia, nº 43, em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Clara.

A iniciativa tem como objetivo descentralizar e facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos, promovendo cidadania e cuidado com a comunidade. Durante a ação, os moradores poderão contar com atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e dos programas Acessuas Trabalho e Criança Feliz.

Além de serviços de saúde, como atendimentos no Odontomóvel, emissão do Cartão SUS e orientações de profissionais da área, vacinação, atendimento médico e orientações com uma nutricionista. A população também poderá usufruir de serviços de embelezamento, promovendo cuidado e bem-estar.

O Procon-JP também estará presente, assim como a Defensoria Pública Móvel, que prestará assistência jurídica gratuita; a feirinha cultural com produtos de artesanato e alimentação; o programa para empreendedores ‘Eu Posso’; a Junta de Serviço Militar; e o agendamento de castração de animais por meio da unidade CastraMóvel.