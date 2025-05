Campanha Maio Laranja tem programação em Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Sorocaba, órgão vinculado à Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realiza ações especiais do Maio Laranja na cidade. A campanha tem como intuito promover a conscientização sobre a importância do combate à violência e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O Maio Laranja faz referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil (18 de maio). Em Sorocaba, a iniciativa também faz parte do calendário oficial do Município, por meio da Lei Municipal nº 13.094/2024.

A programação gratuita teve início no dia 7 de maio com palestras sobre o tema, na Etec Fernando Prestes. Já na manhã desta quinta-feira (15), foi realizada a Roda de Conversa Maio Laranja no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Vila Helena. A iniciativa contará com outras atividades até o dia 30 de maio, como palestras, audiência, entre outras, em diferentes locais da cidade.

Um dos destaques da programação é a palestra Maio Laranja, que está sendo levada pelos conselheiros tutelares aos alunos de escolas municipais e estaduais de Sorocaba, além de nas unidades da Pastoral do Menor. O intuito é proporcionar a crianças e adolescentes informações essenciais para que possam se proteger de situações como essa, bem como denunciar casos de violência.

Já neste domingo (18), das 10h às 14h, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, conselheiros tutelares realização uma ação no Parque das Águas, com bate-papo e divulgação do Maio Laranja.

A campanha em Sorocaba também terá o Seminário “Abuso e exploração sexual infantil na Região Metropolitana de Sorocaba”, no dia 30 de maio, das 12h30 às 18h, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV). A ação é realizada por uma parceria entre Conselho Tutelar de Sorocaba, Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Sorocaba, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, do Juizado Especial da Infância e da Adolescência (Jeia) de Sorocaba e a Trafega – Marketing Digital. Os interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/seminario-maiolaranja. As vagas são limitadas.

Segue, abaixo, a programação da Campanha Maio Laranja até o dia 30 de maio:

16 de maio (sexta-feira)

Palestra Maio Laranja

Horário: 15h30

Local: Escola Municipal “Prof. Avelino Leite de Camargo”

Atividade voltada a alunos da escola

Palestra Maio Laranja

Horário: 20h30

Local: Escola Estadual “Sara Salvestro” (Rua José Martinez Peres, 701 – Parque Vitória Régia)

Atividade voltada a alunos da escola

18 de maio (domingo)

Dia Nacional Maio Laranja

Horário: 10h às 14h

Local: Parque das Águas

Atividade aberta ao público

19 de maio (segunda-feira)

Encontro Maio Laranja

Horário: 16h

Local: Café Martinez

Atividade voltada a autoridades

20 de maio (terça-feira)

Palestra Maio Laranja

Horário: 10h30

Local: CEC Cajuru – Pastoral do Menor

Atividade voltada a crianças e adolescentes da Pastoral do Menor

Palestra Maio Laranja

Horário: 13h30

Local: CEC Cajuru – Pastoral do Menor

Atividade voltada a crianças e adolescentes da Pastoral do Menor

21 de maio (quarta-feira)

Audiência pública “Quebrando o silêncio e fortalecendo a proteção de crianças e adolescentes”

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal (Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2.945 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público

26 de maio (segunda-feira)

Palestra Maio Laranja

Horário: 15h30

Local: Escola Estadual “Luiz Gonzaga”

Atividade voltada a alunos da escola

28 de maio (quarta-feira)

Palestra Maio Laranja

Horários: 12h30

Local: Escola Estadual “Hélio Del Cistia”

Atividade voltada a alunos da escola

Palestra Maio Laranja

Horários: 14h30

Local: Escola Estadual “Hélio Del Cistia”

Atividade voltada a alunos da escola

30 de maio (sexta-feira)

Seminário “Abuso e exploração sexual infantil na Região Metropolitana de Sorocaba”

Horário: das 12h30 às 18h

Local: Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes – Alto da Boa Vista)

Inscrições pelo link: https://tinyurl.com/seminario-maiolaranja



Palestra Maio Laranja

Horário: 8h15

Local: CEI 87 – Habiteto

Atividade voltada a alunos da escola