Café da manhã especial de Dia das Mães reúne 400 pessoas de Centros Esportivos e do ‘Caminha Sorocaba’ – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Salles/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), reuniu, nesta quinta-feira (15), cerca de 400 pessoas na terceira edição do Café da Manhã, no Rancho do Turquinho, em Salto de Pirapora (SP), em homenagem ao Dia das Mães (11 de maio).

A iniciativa contou com a presença de mulheres que participam do projeto Caminha Sorocaba e de outras atividades esportivas nos Centros Esportivos da cidade, familiares, servidores, além do secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares, da secretária da Mulher (Semul), Rosangela Perecini, e representantes do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

O encontro, já consolidado no calendário de ações da Sequav, foi marcado por momentos de confraternização, cultura e reconhecimento ao papel das mamães. Além do café da manhã, elas conferiram apresentação musical de servidores da Sequav exibição da Escola de Circo e Artes Culturais Usinarte.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Sorocaba em valorizar a participação da comunidade nas atividades voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da convivência social.

O projeto Caminha Sorocaba é realizado pela Sequav, Secid (Secretaria da Cidadania) e SES (Secretaria da Saúde), durante o ano todo, em espaços públicos, entre Centros Esportivos, Clube do Idoso e Unidades Básicas de Saúde. Em grupos, sob a coordenação de profissional da Prefeitura Sorocaba, os munícipes praticam a atividade física nas ruas do entorno da unidade, durante uma hora.

Já as aulas nos Centros Esportivos envolvem mais de 20 modalidades esportivas, voltadas a pessoas de todas as idades. Para participar, basta se dirigir à unidade onde é oferecida a modalidade, com documento de identidade. Mais informações podem ser obtidas no site: http://esporte.sorocaba.sp.gov.br/.