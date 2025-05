Brasil conquista duas medalhas no Pan-americano Sênior de wrestling

A delegação brasileira de wrestling conquistou duas medalhas no Pan-americano Sênior, que foi disputado na cidade de Monterrey (México): Uma prata da carioca Thamires Machado na categoria 76 quilos e um bronze do paulista Calebe Ferreira na categoria de 77 quilos.

“Muito contente, meu primeiro ano na categoria 76 quilos e vinha sendo um teste para saber como me sairia. Antes de viajar, conversei com uns amigos dizendo que a categoria é tão dura que a própria UWW [entidade internacional responsável pela prática das lutas esportivas] postou que seria a mais difícil. Mas meu objetivo era me entregar a cada luta”, declarou Thamires Machado, que acabou sendo derrotada na final pela norte-americana Kylie Welker por 8 a 1.

Já Calebe Ferreira ficou com o bronze nos 77 quilos da greco-romano após derrota para o norte-americano Kamal Bey, que ficou com o ouro: “Já tinha duas medalhas em Pan Sênior, nos 67 quilos e nos 72 quilos, e agora realizei o sonho de conquistar três medalhas em categorias diferentes. Coloquei na competição tudo aquilo que treinei. Mesmo na derrota para Bey, na semifinal, apliquei boa tática de luta, mostrei aprendizado. Agora é seguir batalhando nos treinos para representar o Brasil bem no Mundial. A preparação valeu muito e seguirei me desafiando neste novo peso”.

Tênis de Mesa: Brasil fecha challenger internacional com 11 medalhas

Tênis de Mesa: Brasil fecha challenger internacional com 11 medalhas

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp