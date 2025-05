Aula especial de Judô promove interação entre alunos e famílias

Fernanda Niquirilo





*Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

Na sexta-feira que antecedeu o Dia das Mães (9), as aulas de judô da Emefi Áurea Cantinho Rodrigues, no Jardim Oswaldo Cruz, realizadas em parceria com o Instituto Esportivo do Vale do Paraíba (IEVP), ganharam uma dinâmica especial: as mães dos alunos foram convidadas para participar da atividade e vivenciar na prática o esporte que os filhos praticam.

A aula foi conduzida pelo professor de Educação Física Marcelo Queiroz, que é faixa preta em judô e ensina técnicas de defesa pessoal para os alunos da unidade. A ideia de incluir os pais na aula surgiu de forma espontânea, os responsáveis acabaram se animando e juntaram-se aos filhos para participarem.

Com experiência no ensino da defesa pessoal desde a infância, o professor Marcelo adaptou os exercícios para incluir as mães de forma participativa e descontraída. Pais e filhos puderam interagir dentro das regras do judô e adquirir aprendizados valiosos desta lição especial.

Segundo Marcelo, a atividade foi valiosa para todos os participantes. “Os pais queriam não somente assistir, mas também participar. A interação com o judô entre eles foi muito saudável, alguns responsáveis que já haviam praticado disseram ter uma sensação nostálgica durante a aula”, afirmou.

A ação reforça o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento integral e aproximação da comunidade escolar, alinhada à proposta da rede municipal de ensino de valorizar as atividades extracurriculares e promover o envolvimento das famílias na rotina educacional dos alunos.

Mães e filhos participaram da atividade na Emefi Áurea Cantinho | Foto: Divulgação

Interação valiosa

Aline de Fatima Santos é mãe de Larissa Victoria dos Santos e Sophia Santos, que estudam na Emefi Áurea Cantinho, as três participaram da dinâmica e viveram momentos especiais.

Para Aline, as aulas de judô tiveram impacto positivo dentro e fora da escola. “As meninas conquistaram mais autoconfiança, que antes não tinham. Principalmente a Sophia que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), junto às aulas de judô ela conseguiu se adaptar melhor a questão do toque, barulhos e sua noção espacial melhorou muito”, disse.

“Na hora que treinamos juntos percebi o quanto eles se esforçam para alcançar os objetivos. Me emocionei quando ouvi eles recitando os ensinamentos que o judoca precisa ter. Fiquei extremamente feliz com tudo o que vi e vivenciei nesse evento”, completou Aline.



