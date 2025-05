Atletas do Time Rio Paralímpico são campeões mundiais de judô no Cazaquistão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Brenda Freitas e Wilians Araújo conquistaram ainda medalhas no torneio por equipes – Renan Cacioli/ CBDV

Os atletas de judô do Time Rio Paralímpico, Brenda Freitas e Wilians Araújo, brilharam no Campeonato Mundial da modalidade, em Astana, no Cazaquistão. Os dois foram campeões em suas categorias. Nesta quinta-feira (15/05) eles ainda conquistaram medalhas no torneio por equipes. Wilians ajudou a seleção masculina a ganhar a prata e Brenda ajudou a equipe feminina a levar o bronze. Com isso, o Brasil finalizou a competição com 13 medalhas, sendo 11 no torneio individual, onde o país ficou em primeiro lugar.

– O Brasil é uma potência no judô paralímpico e estamos muito felizes em ver os dois atletas do Time Rio sendo campeões mundiais. O Wilians e a Brenda são sensacionais e iniciaram muito bem esse ciclo paralímpico, nos enchendo de orgulho – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

O campeão paralímpico em Paris 2024, Wilians Araújo, confirmou o favoritismo na categoria acima de 95kg e venceu por ippon o moldavo Ion Basocna na final. O atleta, que faz parte do Time Rio desde a primeira edição, se consagrou bicampeão mundial e ainda conquistou a prata com a equipe masculina.

– Sou muito grato ao Time Rio, esse projeto vitorioso que me dá uma tranquilidade maior pra me dedicar exclusivamente aos treinamentos. O Time Rio é uma parceria de longos anos e faz parte das minhas maiores conquistas. Com esse patrocínio fui agora bicampeão mundial, fui também campeão mundial em 2022 sendo atleta do Time Rio, campeão paralímpico em Paris 2024. E lá atrás, no primeiro Time Rio, eu fiz parte e eu fui vice-campeão paralímpico nos Jogos Rio 2016. É uma parceria de muita sucesso. O Time Rio elevou ainda mais o nível do esporte paralímpico e espero que essa parceira seja longa e a gente possa trazer o melhor resultado nos próximos Jogos Paralímpicos Los Angeles 2028 – afirma.

O torneio é o principal evento da modalidade no ciclo paralímpico e distribui a maior pontuação no ranking que define a classificação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

A carioca Brenda Freitas, que também faz parte do Time Rio, conquistou o ouro na categoria até 70kg da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz) ao derrotar a grega Theodora Paschalidou. E ganhou o bronze na disputa por equipes junto com a seleção feminina.

Criado em 2010 e extinto em 2016, o Time Rio foi retomado em março de 2022, beneficia 60 atletas de alto rendimento e ajudou na preparação deles para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Santiago, em 2023, e para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024. Com a candidatura conjunta das cidades do Rio e Niterói para sediar o Pan de 2031 no Brasil, há a previsão de que o projeto seja ampliado, com o apoio da Prefeitura de Niterói.