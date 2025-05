Athlon viaja para representar o Brasil no Mundial de Goalball

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Instituto Athlon, de São José dos Campos, será o representante brasileiro no Campeonato Mundial de Clubes de Goaball, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de maio na cidade de Espoo, na Finlândia.

A equipe masculina conquistou sua vaga de forma invicta no Grand Slam Interclubes do Canadá, em 2024, e agora parte em busca do título mundial diante das principais potências do esporte.

A delegação embarca neste domingo (18) rumo à Europa para viver um momento histórico.

A competição acontece em dois ginásios: Honkahalli e Tapiola Sports Hall, com acesso livre ao público e transmissão ao vivo dos jogos.

A estreia será no dia 22 contra o EF Boufarik (Argélia) às 9h30 (horário local). A primeira fase prossegue no dia 23, com mais dois jogos. As partidas eliminatórias (quartas, semifinal e final) ocorrem nos dias 24 e 25, com horários e confrontos definidos conforme a classificação.

Os atletas convocados para essa missão internacional são: Emerson Ernesto da Silva (Capitão) – ala/pivô; André Dantas – ala; Alex de Melo Sousa – pivô; Alan Alex Nogueira das Neves – ala; Luciano de Souza Batista – ala; Paulo Rubens Ferreira Saturnino – ala.

A equipe técnica é composta por Renê Quintas (técnico), Thiago Afonso (auxiliar técnico), Ruth Melegari (fisioterapeuta) e Kelvin Bakos (chefe de delegação).

Este será um marco para o esporte joseense, que volta a disputar um título mundial de clubes 10 anos após o feito histórico do São José Esporte Clube Feminino em 2014, quando venceu o Arsenal (ING) por 2 a 0 e conquistou o mundo.

Programação

22/05 – 9h30 (horário de Brasília)

Estreia contra o EF Boufarik (Argélia)

23/05 – 4h15 (horário de Brasília)

Enfrenta o Old Power (Finlândia)

23/05 – 8h (horário de Brasília)

Fecha a fase classificatória contra o NGA Lions (Lituânia)



