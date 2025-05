ASSISTIR AO VIVO Independiente x Guaraní, HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Independiente x Guaraní acontece HOJE (15) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

CA Independiente x Guaraní: Palpites, Prognóstico e Onde Assistir ao Vivo na Copa Sul-Americana

Amanhã, dia 15 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), CA Independiente e Guaraní se enfrentam em um duelo decisivo válido pela Rodada 5 do Grupo A da CONMEBOL Sudamericana. O confronto acontece no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, Argentina, com transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium Brazil.

Análise da Partida: Independiente x Guaraní

O Independiente ocupa a segunda colocação do Grupo A, enquanto o Guaraní lidera a chave, o que coloca grande peso neste duelo. Ambas as equipes já se enfrentaram nesta edição do torneio, com o Guaraní levando a melhor.

Sob o comando de Julio Vaccari, o Independiente aposta na força de seu meio-campo e na velocidade de Santiago Montiel, um dos destaques da última rodada. Já o Guaraní, treinado por Francisco Arce, aposta na solidez defensiva de Juan Patiño, que tem se mostrado uma muralha na zaga.

O árbitro do confronto será o brasileiro Flavio Rodrigues de Souza, conhecido por sua média de 4,57 cartões por jogo, o que indica a possibilidade de advertências que podem influenciar o andamento da partida.

Probabilidades e Palpite

Segundo a casa de apostas bet365, as odds estão da seguinte forma:

Independiente vence : 1.36 (favorito)

: 1.36 (favorito) Empate : 4.50

: 4.50 Guaraní vence: 10.00

Com uma probabilidade de vitória de 73% para o time argentino, o cenário favorece o clube da casa, que busca os três pontos para tentar assumir a liderança do grupo.

Palpite: Vitória do Independiente com handicap -1. O time argentino deve dominar o jogo em casa.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.