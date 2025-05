Após movimentação do solo, Sabesp adia liberação da Marginal Tietê

Por MRNews



A Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo, adiou a liberação de uma das faixas da Marginal Tietê que estava prevista para ocorrer hoje (14). No último final de semana, uma cratera reabriu na Marginal Tietê, próximo à Ponte Atílio Fontana, no mesmo local onde um buraco se abriu no dia 10 de abril.

Em visita ao local no domingo (11), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, havia informado que uma das três faixas interditadas deveria ser liberada hoje. Mas, segundo a Sabesp, o adiamento foi necessário porque houve uma movimentação no solo no local onde o buraco se abriu e será “preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via”.

Essa medida, explicou a empresa, foi definida em conjunto com as autoridades competentes e “visa à segurança dos profissionais que atuam na obra e a dos cidadãos que trafegam pela via”.

A empresa não forneceu uma nova data para a liberação da via, mas informou que ela será “parcialmente liberada tão logo seja possível e seguro para todos”.

A obra para fechamento da cratera tem previsão de durar 30 dias. Segundo a Sabesp, a solução definida pela equipe de engenharia foi dividir os trabalhos em duas frentes de serviços.

“O terreno onde se abriu o buraco será contido e reforçado, com a injeção de argamassa no solo, e a caixa de acesso à rede de esgoto será concretada e desativada. Dezessete metros à frente, será feito um poço de visita para a construção de uma nova caixa de acesso à rede. Esta estrutura é necessária para inspeções e limpezas do sistema”, explicou a empresa, em nota.

Por meio de nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que a pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes e próxima à Ponte Atílio Fontana, continua totalmente interditada.

“Os agentes da companhia auxiliam na fluidez do trânsito desde a Ponte Aricanduva, mas a CET recomenda que, se possível, os condutores evitem a Marginal Tietê nesse trecho, enquanto durarem as obras”, informa o órgão.

Os motoristas com destino à Rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros podem utilizar a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, Av. Ermano Marchetti, Rua Nossa Senhora da Lapa, Rua Pio XI, Av. Cerro Corá, Av. Queiroz Filho e Ponte do Jaguaré. Outras opções de caminhos alternativos são a Ligação Leste/Oeste e o Minianel Viário para acessar a Marginal Pinheiros e a zona sul”, disse a CET.