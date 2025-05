América-MG x Paysandu ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre América-MG x Paysandu é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (14) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Coelho omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

América-MG x Paysandu: Onde Assistir, Horário e Escalações para o Confronto da 7ª Rodada da Série B

Nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), América-MG e Paysandu se enfrentam no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo promete ser decisivo para os objetivos distintos de cada equipe na competição e terá cobertura ao vivo via Disney+, Kwai e Tempo Real do ge.

Momento das Equipes

O América-MG vive um momento curioso: apesar de estar entre os primeiros colocados, o time vem de duas derrotas consecutivas fora de casa, contra Avaí e Operário-PR. No entanto, jogando no Independência, o Coelho mantém uma impressionante invencibilidade que já dura 34 partidas – com 23 vitórias e 11 empates desde novembro de 2023.

Já o Paysandu busca recuperação. Após perder nos pênaltis o título do Campeonato Paraense para o rival Remo, o time de Belém ainda tenta conquistar sua primeira vitória na Série B de 2025. Atualmente, o Papão ocupa a zona de rebaixamento e precisa somar pontos urgentemente para iniciar sua reação.

Prováveis Escalações

América-MG – Técnico: William Batista

O time mineiro terá mudanças importantes. Sem Cauan Barros e Kauã Diniz, suspensos, e com a saída de Benítez para o Goiás, o técnico William Batista aposta na volta de Mariano, recuperado de lesão. O meia Miguelito segue fora, suspenso pelo STJD por acusação de injúria racial, o que gerou polêmica e manifestações do clube.

Escalação provável:

Matheus Mendes; Mariano (ou Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias, Felipe Amaral e Elizari; Fabinho, William Bigode e Figueiredo.

Desfalques: Cauan Barros, Kauã Diniz (suspensos), Benítez (transferido), Miguelito (suspenso), Alê e Guilherme Pato (lesionados).

Paysandu – Técnico: Luizinho Lopes

A equipe bicolor segue com diversos problemas médicos. Joaquín Novillo ainda se recupera de uma concussão, enquanto Kevyn, Borasi, Delvalle e Edinho seguem no departamento médico. Além disso, o meia Matheus Vargas cumpre suspensão.

Escalação provável:

Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Quintana e Reverson; Leandro Vilela, Ramón Martínez e André Lima; Rossi, Benitez e Nicolas.

Desfalques: Joaquín Novillo, Kevyn, Benjamín Borasi, Pedro Delvalle, Matheus Vargas.

Arbitragem

Árbitro principal: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Bruno César Chaves Vieira (PE)

Francisco Chaves Bezerra Júnior e Bruno César Chaves Vieira (PE) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

Expectativas para o Jogo

Com uma das melhores campanhas como mandante, o América-MG entra como favorito, especialmente pela força dentro do Independência. O Paysandu, por sua vez, precisará superar os desfalques e a pressão para somar pontos e sair da parte de baixo da tabela.

Este confronto é crucial para as pretensões das equipes e, mesmo com realidades diferentes, deve oferecer um jogo equilibrado, com estratégias distintas e muita tensão no ar.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.