Agência Minas Gerais | Minas Gerais aprova R$ 59,3 milhões para fortalecimento da Vigilância em Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG) realizaram, nesta quinta-feira (15/5), a 318ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do SUS de Minas Gerais (CIB-SUS/MG), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH).

Um dos principais destaques do encontro foi a aprovação das normas gerais para adesão, execução, monitoramento e avaliação do Programa VigiMinas, que contará com R$ 59,3 milhões em investimentos voltados ao fortalecimento da Vigilância em Saúde no estado. A reunião reuniu gestores estaduais e municipais para pactuar estratégias e ações voltadas à qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais.

Durante a abertura, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltou que o VigiMinas representa um marco para a organização da Vigilância em Saúde no estado.

“O VigiMinas está estruturado como uma política permanente que fortalece o SUS. São mais de R$ 59 milhões aplicados em um modelo pactuado com os municípios, com diretrizes mais simplificadas”, afirmou.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, apresentou detalhes da implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde em Minas.

“A Vigilância em Saúde deve estar centrada nas pessoas e nos processos de trabalho. Com o VigiMinas, estamos coordenando e fortalecendo as ações em nível estadual e municipal”, explicou.

A secretária adjunta de Estado de Saúde, Poliana Cardoso Lopes, reforçou a importância da atuação conjunta entre Estado e municípios. Ela parabenizou a nova diretoria do Cosems-MG e defendeu um trabalho pautado no diálogo e na conciliação, destacando os indicadores do Plano Diretor de Regionalização da Saúde.

“O monitoramento próximo dos municípios é fundamental para o cumprimento do Plano. As revisões periódicas são essenciais para ajustar os rumos e garantir a implementação efetiva dos compromissos”, afirmou.

O presidente reeleito do Cosems-MG, Edivaldo Farias da Silva Filho, agradeceu a confiança dos gestores municipais e destacou a relevância da parceria com a SES-MG.

“Temos construído uma trajetória de diálogo e compromisso com a saúde pública. Este novo ciclo será de continuidade e fortalecimento dessa parceria”, disse.

Outros destaques

O secretário Fábio Baccheretti também destacou os esforços da SES-MG para reduzir a mortalidade materna e infantil, alertando para a importância de garantir que os partos ocorram em maternidades de referência.

“Quanto maior o número de partos realizados em unidades especializadas, melhores são os indicadores. Maternidades capilarizadas precisam ser pensadas com foco no desfecho”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, a Deliberação CIB-SUS/MG nº 5197, que aprovou o Plano de Ação Estadual para o Enfrentamento de Doenças Respiratórias na área de Pediatria, constitui uma política de resposta importante.

“Estamos vivenciando uma situação complexa em algumas regiões do estado, com necessidade de transferência de pacientes. Precisamos agir rapidamente para abrir novos leitos e dar uma resposta ágil e efetiva a essa questão”, completou.