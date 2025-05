A exposição “As loucas aventuras de Black Beach” pode ser conferida no Pátio Cianê Shopping na próxima quarta-feira (21)

A população poderá conferir, a partir da próxima quarta-feira (21), a exposição “As loucas aventuras de Black Beach”, com desenhos do artista Paulo Feitosa Rodrigues. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B, Piso 2, do Pátio Cianê Shopping, localizado no Centro de Sorocaba, até o dia 30 de junho.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Paulo Feitosa nasceu em São Paulo e mora em Sorocaba há 20 anos. Hoje, com 42 anos, o artista encontrou em suas ilustrações, principalmente em Black Beach, personagem principal de suas obras, um meio para liberar suas angústias, sonhos e delírios. Diagnosticado com esquizofrenia, ele hoje é usuário do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas “Saca Só” (CAPS AD III “Saca Só”).

Paulo mantém-se em tratamento na tentativa de lidar melhor com seus problemas psiquiátricos e a realidade social em que está inserido. Seu grande sonho é compartilhar sua arte com as pessoas, além de estudar, desenvolver quadrinhos, animar suas criações e ser reconhecido pela sua arte e sua potência, não pelo seu diagnóstico.

Essa exposição, que é a primeira oportunidade de apresentar ao público suas obras, também é uma homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de maio), uma importante data para a Reforma Psiquiátrica brasileira, quando revolucionou o atendimento de pessoas com sofrimento mental, com a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A ideia é mostrar a importância das pessoas serem olhadas em sua complexidade e pluralidade, sem estigmas e preconceitos limitantes à experiência humana.

“As loucas aventuras de Black Beach” poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.