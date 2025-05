Vôlei do Atleta Cidadão é bronze no Brasileiro Interclubes

Nei José Sant’Anna





O Vôlei São José/Atleta Cidadão conquistou nesta terça-feira (13) a terceira colocação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) masculino, categoria sub-21, ao derrotar o Fluminense na disputa do bronze no ginásio do Taquaral, em Campinas. O placar foi de 3 sets 1, parciais de 25×23, 25×20, 18×25, 25×20.

A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol, reuniu os principais clubes do país. Os 6 primeiros colocados desta etapa inicial disputada em Campinas se classificaram para a fase final, programada para setembro em Saquarema, no Rio. O campeão desta etapa foi o Sada Cruzeiro, que derrotou o Flamengo na final por 3 a 0.

O terceiro lugar no pódio veio com uma sólida e surpreendente campanha, com total de 7 jogos, com 5 vitórias e 2 derrotas.

Na primeira fase, o time joseense se classificou à etapa seguinte na segunda colocação geral do torneio, com apenas uma derrota e 3 vitórias, inclusive sobre a forte equipe do Minas, uma das principais forças do país.

Nas quartas de final, outra vitória maiúscula, desta vez sobre o Praia Clube, outro forte concorrente, por 3 a 2. Já na semifinal, o time foi superado pelo Flamengo, adversário que havia vencido na primeira fase por 3 a 0.

Chub (líbero), Falchetti e Giovanni (levantador), destaques no campeonato | Foto: Divulgação

Para o coordenador do vôlei masculino do Atleta Cidadão e chefe da delegação, Marcos Falchetti, o resultado foi acima das expectativas, tendo em vista que o time jogou de igual para igual com clubes de grande estrutura, as principais forças do país.

“Nosso planejamento era para ficar entra os 6 primeiros, mas fomos crescendo jogo a jogo, vencendo adversários forte, com o Minas e o Praia Clube. Acabamos perdendo a semifinal para o Flamengo, que havíamos vencido bem na primeira fase por 3 a 0, mas não desanimamos para a disputa do terceiro lugar, quando vencemos o Fluminense por 3 a 1 com amplo domínio do jogo”, disse.

Para Falchetti, o resultado fortalece o time para a fase final em Saquarema no Rio, que colocará frente a frente os 6 melhores times do campeonato. Ele também ressaltou que a grande maioria dos atletas ainda tem mais um ano de juvenil, o que dará mais bagagem ao elenco para a próxima temporada.

Destaques

Além do terceiro lugar no torneio, o Vôlei São José teve 2 atletas escolhidos para a seleção do campeonato, o levantador Giovanni Fantoni e o líbero Vinícius Reis, o Chub, que está no programa Atleta Cidadão desde a categoria sub-13.

O elenco foi formado pelos jogadores Giovanni, Bernardo, Gustavo Sachetti, Vinicius (Chub), Eduardo, Guilherme Narciso, Bruno, Leandro, Arthur, Thiago, Leandro, João Vitor, Pedro Suzuki, Pedro Miranda e Isaac.

Washington, Cristiano, Falchetti, Flavio e Gabriela (esq/dir): comissão técnica | Foto: Divulgação

A comissão técnica comandada pelo técnico Flavio Rogério Tavares da Silva tem o assistente Washington Gomes, o preparador físico Cristiano Almeida e a fisioterapeuta Gabriela de Oliveira.

Antes da participação na etapa final do CBI no Rio, em setembro, a equipe estreia no Campeonato Paulista, previsto para começar em 10 de junho, e disputará os Jogos Regionais, em julho, ainda sem sede definida.



