VIII Festival da Canção da Reme celebrou a música e revelou talentos da Rede Municipal de Ensino – CGNotícias

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC), realizou nesta quarta-feira (13) o VIII Festival da Canção da Reme. O evento aconteceu no Auditório Luís Felipe de Oliveira, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e premiou 18 cantores de 12 escolas, que encantaram o público com interpretações de canções consagradas, apresentadas pelos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

A abertura do festival contou com a presença de autoridades, entre elas, o Chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura, Professor Roberto Vieira, e o Vereador Wilson Lands. O evento também teve a participação especial da cantora Evelyn Lechuga, que realizou a apresentação de abertura e integrou a mesa dos jurados.

Valorização da cultura e incentivo à música

O festival é uma iniciativa que visa valorizar a cultura musical e incentivar o desenvolvimento artístico dos alunos da Reme. “A música tem um papel transformador na educação, e proporcionar esse espaço para que nossos estudantes possam expressar seus talentos é uma grande conquista para a Rede Municipal”, destacou o Secretário Municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

A programação teve início às 13h30, com os pronunciamentos oficiais, seguidos pela apresentação de Evelyn Lechuga. A seletiva das apresentações começou às 14h, momento em que os alunos subiram ao palco para mostrar suas interpretações musicais. Às 16h, foi realizado um coffee break para os participantes e, em seguida, aconteceu a grande final. O encerramento ocorreu por volta das 16h30.

Artistas convidados

Além da participação de Evelyn Lechuga, que traz em sua trajetória passagens por importantes festivais como o Festival de Inverno de Bonito, o Festival Universitário da Canção (FUC) e o reality show Fama, o evento também contou com os músicos Serginho Lima e Jonathas Xavier. Ambos possuem carreiras consolidadas e, atualmente, integram a banda do cantor Michel Teló, reconhecida por sucessos internacionais como Ai Se Eu Te Pego e Fugidinha.

Serginho Lima é um experiente baixista e violonista, com passagens em turnês nacionais e internacionais, além de acompanhar grandes nomes da música brasileira. Já Jonathas Xavier, violonista e produtor musical, também acumula experiências no cenário sertanejo, colaborando com artistas como Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Simone Mendes.

Celebração e revelação de talentos

O VIII Festival da Canção da Reme reforçou o compromisso da Semed em promover a arte e a cultura como parte essencial da formação dos alunos. Para o Chefe da DEAC, Professor Roberto Vieira, o evento foi um marco na integração entre educação e expressão artística: “É uma oportunidade única para os nossos alunos vivenciarem a música de forma intensa, revelando talentos e fortalecendo a autoestima por meio da arte.”

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande agradece a participação de toda a comunidade escolar e dos familiares que prestigiaram o talento dos alunos artistas da Reme celebrando mais um capítulo de valorização da cultura e da educação em nossa cidade.

Confira os vencedores:

1º lugar — Bianca Queiroz Souza — E.M. Abel Freire Aragão — Nenhuma Condenação Há

2º lugar — Cassiane dos Santos Silva — E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado — Pupila (Vitor Kley)

3º lugar — Ana Júlia Rodrigues — E.M. Wilson Taveira Rosalino — Era Uma Vez (Kell Smith)

A premiação reconheceu o talento e a dedicação dos alunos artistas, destacando a importância da música como ferramenta de transformação e expressão nas escolas da Rede Municipal.

