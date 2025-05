Um Resgate da Cultura do Interior” já pode ser conferida nas Bibliotecas Municipais – Agência de Notícias

Fotos: Secult

As famílias sorocabanas já podem conferir gratuitamente a exposição “Tropeirismo em Sorocaba: Um Resgate da Cultura do Interior”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, no Alto da Boa Vista, e na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro. A mostra gratuita permanecerá em cartaz até o dia 4 de junho e é aberta a todos.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o objetivo da exposição é celebrar a 58ª Semana do Tropeiro, aproximando a população da cultura tropeira e mantendo viva a memória a respeito da participação de Sorocaba no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo.

A mostra conta com painéis informativos, imagens históricas e conteúdos interativos, oferecendo uma experiência educativa e envolvente ao público. Além da exposição visual, será disponibilizada uma seleção de livros sobre o tema, proporcionando uma imersão no universo dos tropeiros. A iniciativa, além de preservar o patrimônio histórico-cultural de Sorocaba, estimula o interesse pela leitura e reconhecimento das raízes culturais do interior paulista.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723.