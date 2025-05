Ubatuba coleta mais de 27 mil bitucas em abril – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

As equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo do dia de sábado (12), mais uma ação de abordagem social especializada às pessoas em situação de rua, em diferentes locais da cidade. As equipes prestaram atendimentos a 61 pessoas, sendo que 13 delas aceitaram receber acolhimento na entidade SOS (Serviço de Obras Sociais). No local, […]