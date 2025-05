Sorocaba realiza trabalho de conscientização sobre bronquiolite – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), iniciou, neste período mais frio do ano, um trabalho de conscientização sobre bronquiolite com informativos nas unidades de saúde e divulgação nas redes sociais do Município.

De acordo com o Ministério da Saúde, a bronquiolite é uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de dois anos, sendo caracterizada pela inflamação dos bronquíolos.

A doença é causada principalmente por infecções virais, sendo mais comum o vírus sincicial respiratório (VSR). Todavia, outros vírus respiratórios também podem desencadeá-la, como adenovírus, vírus parainfluenza, vírus influenza, rinovírus, entre outros.

Há dois tipos principais de bronquiolite: a viral e obliterante. A primeira acomete principalmente crianças menores de dois anos e é causada por vírus respiratórios, tendo como sintomas: obstrução nasal; Coriza clara; tosse; febre; irritabilidade; dificuldade para respirar e respiração rápida e sibilância (chiado no peito).

A bronquiolite obliterante, por sua vez, é uma doença pulmonar crônica que afeta mais os adultos, causada por uma inflamação ou infecção que impedem as células dos pulmões de se recuperarem. Os principais sintomas são: tosse seca e persistente; dificuldade para respirar; fadiga; febre de baixa intensidade e perda de apetite.

Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: hidratação, suplementação de oxigênio, caso seja necessário; além de uso de substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões, especialmente quando há chiados evidentes.

Para prevenir dessa doença, é recomendado lavar regularmente as mãos, evitar contato próximo com pessoas resfriadas ou gripadas, evitar contaminação pelo ar ao tossir ou espirrar, principalmente perto de crianças, sendo fundamental cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o cotovelo. É importante evitar visitas a recém-nascidos e caso visite é necessário se higienizar. Isso contribui para evitar a propagação de partículas respiratórias no ar.