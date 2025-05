Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (14/05) na Globo; Não Vamos Pagar Nada, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



Sessão da Tarde exibe "Não Vamos Pagar Nada" nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025

Quarta-feira, 14/05/2025

Sessão da Tarde

Não Vamos Pagar Nada

Título Original: Não Vamos Pagar Nada

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: João Fonseca

Elenco: Fernando Caruso, Leandro Soares, Flávio Bauraqui, Edmilson Filho,

Samantha Schmütz, Paulinho Serra, Flávia Reis

Classe: Comédia, família

Indignada com o aumento dos preços, Antônia causa um rebuliço no único

mercado do bairro, que é saqueado pelos clientes que se recusam a pagar.

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 14/05/2025, promete arrancar muitas risadas do público com uma comédia brasileira cheia de crítica social e situações hilárias. A TV Globo exibe o filme “Não Vamos Pagar Nada”, produção nacional lançada em 2020, dirigida por João Fonseca e estrelada por nomes de peso como Samantha Schmütz, Fernando Caruso e Edmilson Filho. A exibição está marcada para o período da tarde, logo após o Jornal Hoje, no tradicional horário da faixa de cinema da emissora.

Sinopse do filme “Não Vamos Pagar Nada”

A trama acompanha Antônia (Samantha Schmütz), uma mulher batalhadora e indignada com o constante aumento nos preços dos produtos no único mercado do bairro onde mora. Cansada da exploração e da falta de respostas, ela acaba iniciando um motim que rapidamente toma grandes proporções. O que começa como um simples protesto se transforma em um verdadeiro caos, com clientes revoltados saqueando o mercado e se recusando a pagar por suas compras.

Enquanto isso, Antônia precisa lidar com as consequências de seu ato impulsivo, inclusive com seu marido (interpretado por Edmilson Filho), um homem honesto e conservador, que tenta manter a ordem em meio à bagunça instaurada. A história mistura elementos de comédia pastelão com crítica social, abordando temas como desigualdade, consumo e resistência popular.

Elenco de peso e humor afiado

Com um time de comediantes consagrados no elenco, o filme garante boas gargalhadas. Além de Samantha Schmütz, que brilha como protagonista, o longa conta com Fernando Caruso, Leandro Soares, Flávio Bauraqui, Paulinho Serra e Flávia Reis, que enriquecem ainda mais a narrativa com suas atuações cômicas e carismáticas.

O roteiro é inspirado na peça teatral “Non Si Paga! Non Si Paga!” do dramaturgo italiano Dario Fo, adaptado para a realidade brasileira de maneira leve e divertida. A direção de João Fonseca acerta ao equilibrar o humor com um olhar crítico sobre a sociedade, transformando o filme em uma experiência engraçada e reflexiva.

Por que assistir?

“Não Vamos Pagar Nada” é uma ótima pedida para quem busca entretenimento com conteúdo. A comédia oferece um retrato bem-humorado das dificuldades enfrentadas pela população diante do aumento do custo de vida e da injustiça social, sem perder o ritmo leve e divertido.

Prepare a pipoca e aproveite esta excelente produção nacional na Sessão da Tarde desta quarta-feira, 14 de maio de 2025.

