Seop demole duas construções irregulares com vista para o mar na comunidade do Vidigal – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os imóveis foram erguidos de forma ilegal, sem licença, sem autorização e de forma precária – Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realiza, nesta quarta-feira (14/5), a demolição de duas construções irregulares e de uma laje, onde provavelmente seria feita mais uma unidade habitacional, na comunidade do Vidigal, área que sofre influência do crime organizado. Existe ainda um terceiro imóvel, já habitado, que será atendido pela Secretaria de Assistência Social. Os imóveis foram erguidos em uma área em que já foram feitas demolições de construções irregulares e onde será feita a contenção de uma encosta para evitar deslizamentos. Em 2019 houve um queda de barreira na região.

– Essas demolições são muito importantes do ponto de vista de preservação da vida das pessoas. Então, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ordem Pública, faz hoje a demolição dessas construções que são ilegais. É uma área que, infelizmente, sofre influência do crime organizado armado. Esses imóveis foram erguidos de forma ilegal, sem licença, sem autorização, de forma precária. então coloca em risco inclusive a contenção feita para evitar deslizamentos no local. Então a gente, com essa operação, preserva a vida e também dá um prejuízo aos responsáveis de mais de 500 mil reais. É um trabalho que a Prefeitura vai seguir fazendo para preservar a vida das pessoas, ordenar a cidade e, principalmente, nesse caso especificamente, evitar deslizamento de terra – disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.