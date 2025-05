Secretaria de Saúde abre processo seletivo para a contratação de Agentes Comunitários – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretária de Saúde abre as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de seleção de currículo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a ser contratado por tempo determinado, visando atender à necessidade temporária e de interesse público existente na rede municipal de atendimento à saúde pública do município de Bonito. O edital Nº 01/2025 foi publicado nesta terça-feira (13) no diário oficial. Serão 20 agentes contratados.

A realização do Processo Seletivo Simplificado ACS será na modalidade de seleção de currículo, visa a contratação de profissionais devidamente habilitados, para exercerem as funções especificadas de Agente Comunitário de Saúde, visando suprir as vagas para atender as necessidades de acordo com demanda nas áreas da saúde primária, considerando a proximidade do vencimento dos contratos de trabalho vigentes.

Processo Seletivo Simplificado será realizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a comissão de análise de processo seletivo, nomeada através da Decreto nº 149/2025, designada especificamente para este fim. Caberá a comissão de análise de processo seletivo receber documentos e títulos referente ao processo seletivo em tela, bem como analisar e julgar eventuais recursos administrativos interpostos dentro do presente processo seletivo.

Poderá participar do Processo Seletivo todo profissional que possua os requisitos básicos exigidos para o exercício das funções especificadas no edital, bem como nos dispositivos normativos atinentes à matéria.

As inscrições serão nos dias 19 e 20 de maio, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Bonito (O link será disponibilizado no dia 18 de maio no período noturno).