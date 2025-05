Primeira escola infantil de São José é certificada como 5.0

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Em um momento histórico para a Educação Infantil de São José dos Campos, a Emei Torataro Takitani, na região sul da cidade, será reconhecida como a primeira unidade da rede municipal de ensino infantil certificada como 5.0.

A certificação será nesta sexta-feira (16), a partir das 9h para a equipe gestora, professores, crianças, autoridades e convidados.

A novidade marca uma nova fase para a escola do Jardim Vale do Sol, que oferece uma educação conectada com os desafios e necessidades do século XXI.

Fundada em 1982, a escola infantil completa 43 anos em 2025 com um novo olhar para o futuro, com destaque para o cuidado, a acolhida e a tradição que sempre marcaram sua trajetória.

A unidade atende 278 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, com equipe composta por 21 professores e 30 profissionais diretos e terceirizados, e estrutura totalmente revitalizada e preparada para promover experiências significativas desde os primeiros anos de vida.

Unidade foi totalmente modernizada para melhor atender as crianças | Foto: PMSJC

Educação Infantil é 5.0

Com foco na inovação desde o início da vida escolar, a Emei Torataro Takitani passou por importantes melhorias estruturais e pedagógicas para alcançar a certificação 5.0.

Entre as novidades estão o Ambiente Literário, para a estimulação da leitura e da imaginação, e o Espaço de Experiências, que promove o pensamento criativo, a cultura maker e o primeiro contato com tecnologia.

Confira as melhorias realizadas na escola:

Revitalização completa do Ambiente Literário

Criação e implantação do novo Espaço de Experiências

Ampliação dos refeitórios dos alunos e funcionários

Ampliação do número de salas de aula

Revitalização dos parques e ambientes externos

Reformas nos ambientes de secretaria e gestão

Melhoria no espaço de fraldário e na sala de amamentação, que também atende à comunidade

Atualização da Sala de Recursos

Novo Ambiente Literário da Emei Torataro Takitani | Foto: PMSJC

Compromisso com a primeira infância

A certificação 5.0 na EMEI Torataro Takitani é também um símbolo do compromisso da Prefeitura com a valorização da primeira infância, etapa fundamental para o desenvolvimento humano. A nova estrutura favorece o aprendizado integral, com ambientes que estimulam a curiosidade, a interação e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

O Programa Educação 5.0, lançado pela Prefeitura em 2021, tem transformado a realidade das escolas municipais de São José dos Campos.

A proposta vai além da infraestrutura, trata-se de um novo conceito de ensinar e aprender, que prepara os estudantes para um mundo cada vez mais dinâmico, digital e colaborativo.

Serviço – Certificação Emei Torataro 5.0

Data: 16 de maio de 2025 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Praça Bahia de São Salvador, 142 – Jardim Vale do Sol

Evento para autoridades e convidados



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania