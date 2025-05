Prefeitura promove workshop para qualificar motoristas de aplicativos de João Pessoa

Qualificação, linhas de crédito e cursos de línguas. A Prefeitura de João Pessoa, por meio das secretarias de Turismo (Setur), do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), continua promovendo ações para a melhoria dos serviços e atendimento aos turistas. Nesta terça-feira (13), o público-alvo foram os motoristas de aplicativos, que participaram do Workshop ‘João Pessoa – Primeiro Sol das Américas’, que teve como objetivo passar informações de como é importante estar bem informado sobre a cidade.

Durante a capacitação, aberta pelos secretários de Turismo, Vitor Hugo, e o executivo, Daniel Rodrigues, cerca de 80 profissionais receberam informações de como podem se qualificar para atender melhor os turistas. Na oportunidade, também foram informados sobre os mecanismos de obtenção de créditos oferecidos pelo Programa Eu Posso, bem como cursos de inglês de forma gratuita.

De acordo com Vitor Hugo, secretário de Turismo, essa ação é de sua importância, porque os motoristas de aplicados são os primeiros a serem abordados pelos turistas quando desembarcam em João Pessoa e precisam ter um nível melhor de informações sobre a cidade. Essa iniciativa, conforme o secretário, será estendida para os profissionais que trabalham em bares e restaurantes. “O fluxo de turistas está em pleno crescimento e precisamos capacitar todos os profissionais de frente, que atendem essas pessoas que chegam”, enfatizou.

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Paraíba, Ícaro Araújo, parabenizou a Prefeitura de João Pessoa pela ação, porque é uma forma de tornar a categoria mais organizada. “Essa qualificação é necessária para uma categoria que está diretamente ligada ao Turismo e que vem apresentando crescimento acelerado”, afirmou.

De acordo com o presidente de Sindicato dos Motoristas de Aplicativos da Paraíba, Júnior Nóbrega, atualmente existem cerca de 12 mil profissionais que atuam nesse segmento, sem contar os que trabalham em Campina Grande e cidades circunvizinhas a João Pessoa.

O secretário de Turismo deixou claro que essa ação não ameaça, muito menos invade o campo de atuação dos guias de turismo. “Não estamos criando uma nova categoria de guias de Turismo. Estamos qualificando os profissionais que trabalham diretamente com os turistas. Inclusive, estamos qualificando e oferecendo os mesmos benefícios aos guias, valorizando essa categoria que é fundamental para o nosso turismo”, pontuou Vitor Hugo.