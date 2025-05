Prefeitura de Sorocaba lançará o selo “Empresa Amiga da Empregabilidade” no dia 10 de junho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), lançará, no dia 10 de junho, a partir das 8h30, o selo “Empresa Amiga da Empregabilidade”, no Centro de Referência em Educação (CRE), localizado no Jardim Saira. O evento será voltado a empresários e responsáveis por agências de Recursos Humanos (RH) da cidade.

A iniciativa é de autoria do Executivo, por meio da Lei nº 13.186, de 14 de abril de 2025. Os interessados em participar do lançamento deverão se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/empresaamigadaempregabilidade.

O selo tem a finalidade de incentivar, promover e desenvolver o setor de trabalho, empregabilidade e qualificação profissional, visando fomentar a geração de empregos e renda no município; promover a qualificação profissional em parceria público-privada; e reconhecer as empresas comprometidas com a empregabilidade e a qualificação profissional em Sorocaba.

“Essa é uma iniciativa inovadora e que não existe em nenhum município. Ela se torna importantíssima para que os empresários do município trabalhem em conjunto com o Poder Público Municipal, em prol da economia da cidade e do bem-estar do cidadão sorocabano”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana.

O Centro de Referência em Educação está localizado na Rua Artur Caldini, 211, no Jardim Saira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3316-1630