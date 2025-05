Prefeitura de Bonito instala placas contra o descarte irregular de lixo – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

O Sine Municipal, sob a gestão da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), oferece nesta quinta-feira (21) um total de 468 vagas de emprego, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação. Há vaga de churrasqueiro, com salário de 2500 reais. Além das já conhecidas unidades do Sine, situadas no Shopping Popular e no […]