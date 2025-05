Maio Laranja – Todos juntos na proteção de nossas crianças!  – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (25) indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, devido a combinação de fatores meteorológicos, podem ocorrer pancadas de chuvas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. […]