Inscrições para Vestibulinho da Etec vão até dia 10 de junho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da ETC Centro Paula Souza Caraguatatuba – classe descentralizada Ubatuba. Os interessados em ingressar no ensino técnico gratuito têm até 10 de junho para realizar a inscrição por meio do site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa de participação é de R$ 30.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano. Neste segundo semestre de 2025, serão oferecidos os cursos de técnico em Administração e técnico em Recursos Humanos – 35 vagas para cada modalidade.

A prova do Vestibulinho está marcada para o dia 6 de julho, às 13h30, e será aplicada em diversas cidades do Estado de São Paulo, incluindo Ubatuba.

“Lembramos que o processo seletivo não é eliminatório, mas classificatório, mesmo os que não passarem entre os trinta e cinco primeiros colocados, terão a possibilidade de fazer o curso, caso haja desistência até o primeiro mês de curso”, destacou o professor da Etec, Guilherme dos Santos.

Vagas remanescentes

Além das vagas regulares oferecidas no processo seletivo do Vestibulinho, o Centro Paula Souza também disponibiliza vagas remanescentes para os cursos técnicos em Marketing e em Transações Imobiliárias. Essas vagas são abertas quando as turmas não são completamente preenchidas ou em casos de desistência de alunos nos primeiros módulos do curso. Para concorrer, é necessário já ter concluído o ensino médio e possuir algum conhecimento na área, pois é aplicada uma prova específica. A quantidade de vagas varia conforme a situação de cada curso.

Redução na taxa de inscrição

Até quinta-feira, 15 de maio, candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou em situação de desemprego podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição, uma iniciativa do CPS para ampliar o acesso ao ensino técnico.

Confira o calendário completo do Vestibulinho das Etecs – 2º semestre de 2025:

12 a 15 de maio: solicitação de redução da taxa de inscrição

12 de maio a 10 de junho: período de inscrições

26 de junho: divulgação dos locais de prova

6 de julho, às 13h30: realização da prova

7 de julho, a partir das 15h: divulgação dos gabaritos

10 de julho, a partir das 16h: divulgação da classificação geral

Para quem tem dificuldade de acesso à internet ou não sabe como fazer a inscrição, haverá auxílio presencial na sede do curso, que funciona na EM Padre José de Anchieta, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

Confira mais informações, o edital completo e inscrições em: vestibulinho.etec.sp.gov.br.