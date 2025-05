Fortaleza não passa do 0 a 0 com o Bucaramanga

Tendo como objetivo alcançar a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Fortaleza recebeu o Atlético Bucaramanga (Colômbia) na noite desta terça-feira (13) em um Castelão lotado. Mas, apesar de manter a posse de bola pela maior parte do tempo e criar as melhores oportunidades de marcar, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não conseguiu tirar o placar do 0 a 0.

Apesar do resultado frustrante o Leão do Pici lidera o Grupo E da competição com oito pontos. Porém, pode perder a ponta da classificação caso o Racing (Argentina), vice-líder da chave com sete pontos, derrote o Colo-Colo (Chile) na próxima quarta-feira (14) no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

De qualquer forma o Fortaleza terá que confirmar a presença no mata-mata da Libertadores na última rodada da fase de grupos da competição, oportunidade na qual medirá com o Racing fora de casa. A partida será disputada no dia 29 de maio.