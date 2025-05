Ferroviária x Avaí ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Ferroviária x Avaí é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (15) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Ferro omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ferroviária x Avaí: onde assistir, horário, escalações e palpites para o duelo da Série B

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta quinta-feira, 15 de maio, com um confronto direto entre duas equipes que brigam na parte de cima da tabela: Ferroviária x Avaí. A partida acontece às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

Como chegam Ferroviária e Avaí?

A Ferroviária ocupa atualmente a 11ª colocação, com 10 pontos, e busca se aproximar do G-4. A equipe comandada por Vinicius Bergantin vem de um empate fora de casa diante do Novorizontino e espera usar o fator casa para somar três pontos importantes nesta fase inicial do campeonato.

Já o Avaí é o atual terceiro colocado, com 12 pontos, e tenta retomar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos. A equipe de Jair Ventura quer se manter no G-4 e se aproximar dos líderes Goiás e Vila Nova.

Onde assistir Ferroviária x Avaí ao vivo?

Transmissão ao vivo: Disney+ Premium

Disney+ Premium Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025

Quinta-feira, 15 de maio de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Prováveis escalações

Ferroviária:

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Juninho, Albano e Thiago; Netinho e Carlão.

Técnico: Vinicius Bergantin

Avaí:

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Hygor e Cléber.

Técnico: Jair Ventura

Desfalque: Alef Manga (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)

Novidade: Mário Sérgio retorna à lateral após cumprir suspensão.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Palpites para Ferroviária x Avaí

André Donke: Ferroviária 1 x 0 Avaí

Paulo Cobos: Ferroviária 1 x 1 Avaí

Rafael Marques: Ferroviária 0 x 0 Avaí

Considerações finais

A partida promete equilíbrio, com a Ferroviária tentando se afirmar entre os primeiros colocados e o Avaí focado em manter-se no G-4. O duelo pode ser decisivo para as ambições das equipes nesta primeira metade da Série B 2025.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.