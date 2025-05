Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo vai ofertar 22 capacitações gratuitas

Desenvolver ou aprimorar as próprias habilidades, conhecimentos e competências é um fator essencial para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. E, em João Pessoa, quem tem interesse em se capacitar encontra diversas oportunidades. Somente no Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, que será realizado nos dias 21 e 22 de maio, serão ofertadas 22 capacitações gratuitas, nos dois dias.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), e acontece no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho. O atendimento ao público nos dois dias será feito das 9h às 12h e das 13h às 16h.

“Essas capacitações podem ser um fator chave para que os candidatos já saiam com a sua Carteira de Trabalho devidamente assinada, pois muitas empresas, na hora da contratação de seus colaboradores, são criteriosas na análise da qualificação”, salientou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Bruno Farias, acrescentando que as capacitações também são importantes para quem já tem emprego.

“Para quem já está empregado, participar destas capacitações é igualmente importante, pois esse pode ser o caminho mais seguro para o upgrade profissional, possibilitando a ascensão dentro dos planos de cargo, carreira e remuneração de cada empresa. Vale salientar que os cursos não serão limitantes apenas para quem está buscando uma vaga de emprego, de tal sorte que tanto pessoas já empregadas, bem como empreendedores podem participar”, informou.

Cursos ofertados – Inteligência financeira, Inteligência emocional, Atendimento ao cliente, Introdução a logística, Chat GPT para negócios, Primeiros socorros, Introdução à segurança do trabalho, Gestão de riscos para empreendedorismo, Oratória, Operação de caixa, Como trabalhar em atendimento de delivery e aplicativos, Manutenção de celular, Desenvolvendo competências para o mercado de trabalho atual, Noções básicas para bodypiercing e tattoo, entre outros.

Eu Posso Aprender – O diretor de Qualificação e Projetos da Sedest, Lucas Meirelles, explicou que é muito simples participar das capacitações. “Podem participar pessoas a partir de 16 anos. Não precisa de inscrição prévia, é só chegar lá, apresentar o documento de identidade e CPF e fazer o curso. O interessado recebe certificado no final de cada capacitação, que dura aproximadamente uma hora e quarenta e cinco minutos”, detalhou.