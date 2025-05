Eventos esportivos movimentam alunos das unidades da Prefeitura

Nei José Sant’Anna





Três eventos vão agitar o próximo fim de semana nas unidades esportivas da Prefeitura de São José dos Campos, reunindo mais de 1.000 pessoas entre alunos, familiares e amigos. As atividades incluem competições de judô, karatê e natação, promovendo a integração e o desenvolvimento dos alunos, além de celebrar o espírito esportivo.

No sábado (17), a partir das 8h30, o Centro Esportivo do Jardim Morumbi será palco do Torneio Regional de Judô da região sul. A competição deve reunir cerca de 500 alunos, e distribuirá medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. O evento é uma oportunidade para os atletas demonstrarem suas habilidades e técnicas aprendidas nas aulas, em um ambiente de respeito e amizade.

No domingo (18), as atividades continuam com dois festivais. O Festival de Karatê, também no Centro Esportivo do Jardim Morumbi, começará às 8h30 e deve contar com a presença de aproximadamente 300 alunos da região sul.

Já o Centro Esportivo João do Pulo, no Jardim Satélite, receberá o Festival de Natação da região sul, das 7h30 às 14h, com a participação de cerca de 200 alunos. Os nadadores, que representam as unidades São Judas Tadeu, João do Pulo, Piscina do Jardim Satélite, Piscina do Parque Industrial e Jardim Morumbi, vão competir no estilo livre.

Os eventos são organizados pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, em parceria com a OS São José Desportivo, e têm como objetivo promover a integração dos alunos, permitindo que eles coloquem em prática o que aprenderam nas aulas e vivenciem a importância do esporte na qualidade de vida. Além disso, é uma chance de confraternizar e celebrar seu esforço e dedicação.



