Divulga Pet será lançado em Sorocaba – Agência de Notícias

Em breve, uma novidade deverá fazer a diferença na vida de muitos animaizinhos que vivem em nosso município: o Divulga Pet, que já está sendo organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). Trata-se de uma campanha permanente com o objetivo de estimular a adoção de cães e gatos resgatados pela Secretaria e abrigados no Canil Municipal. O intuito é proporcionar a todos eles a oportunidade de encontrarem um lar, repleto de amor.

Viabilizada pela Lei Municipal nº 13.163/2025, da vereadora Jussara Fernandes, a iniciativa visa utilizar os canais oficiais da Prefeitura, como site, redes sociais e demais meios de comunicação, para dar visibilidade a cães e gatos que estão sob tutela do Canil Municipal de Sorocaba e, com isso, ampliar as chances de adoção, ainda, orientando a população sobre a importância da adoção responsável, além de prevenir e combater o abandono dos animais de estimação.

O Divulga Pet também visa propagar ações educativas sobre bem-estar animal, guarda responsável e combate aos maus-tratos, fortalecendo a rede de proteção aos animais.

Para conhecer os animais disponíveis para adoção, os interessados, desde já, podem comparecer no Canil Municipal, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3202-8006 ou pelo WhatsApp: (15) 99104-4258.