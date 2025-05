Dia do Movimento alia promoção da saúde mental e liberdade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã da última terça-feira, 14, a Praia do Perequê-Açu foi palco do Dia do Movimento: uma ação promovida pelo Caps AD como parte da programação do mês da luta antimanicomial. O evento reuniu pacientes em uma manhã de atividades físicas e contato com a natureza, com alongamento conduzido pela instrutora Giuliana Brancatti, corrida e uma animada aula de surf com os instrutores Jacaré e Tamy.

A proposta da ação foi reforçar a importância de práticas terapêuticas que respeitem a liberdade e a individualidade dos pacientes, utilizando o espaço público como ambiente de cuidado e inclusão. De acordo com a organização da Semana, atividades ao ar livre, como o surfe, contribuem para o fortalecimento emocional, físico e social dos usuários, ampliando as possibilidades de tratamento além dos espaços tradicionais.

“Promover o cuidado em liberdade é um dos pilares da luta antimanicomial. Atividades como essa mostram que é possível cuidar com respeito, acolhimento e integração com a comunidade. O Dia do Movimento representa o que buscamos diariamente: uma saúde mental mais humana, ativa e conectada com a vida real dos nossos pacientes”, explicou a enfermeira responsável, Mariza Alvino.

A ação faz parte do calendário de mobilizações que acontecem ao longo do mês de maio em alusão à luta antimanicomial, movimento que defende uma abordagem mais inclusiva, cidadã e respeitosa no tratamento de pessoas com transtornos mentais.

PROGRAMAÇÃO DO MÊS ANTIMANICOMIAL

17/05 – 8h30 na Praça PIB – Caminhada no Centro em prol da causa antimanicomial

20/05 – 8h – Apresentação no Teatro

30/05 – Cine AD, 18h em local a confirmar. Cinema a céu aberto para toda população