Confira os locais em que o Sine Móvel atenderá na próxima quinzena (17 a 31 de maio) – Agência de Notícias

A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em 21 pontos da cidade nas próximas semanas. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele é atendido no posto fixo do Sine Municipal de Sorocaba, no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego.

No sábado (17), das 8h às 11h, o Sine Móvel estará na Feira Livre do bairro Aparecidinha, localizada na Rua do Terço, s/n. Na segunda-feira (19), das 9h às 12, a unidade itinerante do Sine estacionará no Terminal São Paulo, que fica na Rua Leopoldo Machado, 259, no Centro e, das 14h às 17h, no Terminal Santo Antônio, localizado na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 733, no Centro. Na terça-feira (20), das 9h às 11h, o Sine Móvel estará no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Vitória Régia, que fica na Rua Orselio Pereira, 414, no Parque Vitória Régia e, das 14h às 16h, no Caps Arte do Encontro, localizado na Avenida Itavuvu, 1.083, no Jardim Maria Antônia Prado.

Já a quarta-feira (21), das 9h às 11h, a van estará no Caps Saca Só, que fica na Rua Giovani Boletta, 35, no Jardim Maria Eugênia e, das 14h às 16h Condomínio Residencial Parque da Mata, localizado na Rua Seraphim Banietti, 1200, no bairro Caguaçu. Na quinta-feira (22), das 11h às 16h, o Sine Móvel participará do “Projeto Renovar”, no Lar Escola Monteiro Lobato, que fica na Rua. Antônio Aparecido Ferraz, 1.111, no Parque Santa Isabel. Na sexta-feira (23), das 9h às 11h, a van estaciona no Caps Arte Viver em Liberdade, localizado na Rua Guatemala, 185, no bairro Barcelona e, das 14h às 16h, no Caps Roda Viva, que fica Rua Antônio Soares, 161, no Jardim Paulistano. No sábado (24), das 8h às 11h, o Sine Móvel estará em frente ao Santuário São Judas Tadeu, localizado na Rua Valter Luís D Ávila, 171, no bairro Central Parque.

Na próxima segunda-feira (26), o Sine Móvel estará, das 9h às 16h, Sorocaba Shopping, localizado na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 1.700, no Centro. Já na terça-feira (27), das 9h às 12h, ele estaciona no Terminal Ipiranga, que fica na Rua Estado de Israel, 424, no Jardim Ipiranga e, das 14h às 16h, no Caps Alegria de Viver, localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Jardim Refúgio. Na quarta-feira (28), das 9h às 12h, a van estará no Terminal Vitória Régia, que fica Avenida Antonio Silva Saladino, altura do número 351, no Parque Vitória Régia e, 14h às 17h, no Terminal São Bento, localizado na Rua Comendador Genésio Rodrigues, 377, no Parque São Bento.

Na quinta-feira (29), das 9h às 11h, a unidade itinerante do Sine estará em frente à Associação Inhayba, localizada na Estrada do Sol, s/n e, das 14h às 16h, no Cras Brigadeiro Tobias, que fica na Avenida Bandeirantes, 3.835, no bairro Brigadeiro Tobias. Na sexta-feira (30), das 9h às 11h, o Sine Móvel estacionará no Centro de Referência da Mulher (Cerem), localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 440, no Centro e, das 14h às 16h, na Unip, na Avenida Independência, 210, no Éden. Por fim, no sábado (31), das 17h às 19h, a van estará no Parque das Águas, que fica na Avenida Dom Aguirre, s/n, no Jardim Abaeté.

O Sine Municipal de Sorocaba também realiza atendimentos sem necessidade de agendamento prévio em sua unidade fixa, situada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão, portando carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados poderão enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população no Sine Municipal Central.

A Prefeitura de Sorocaba igualmente disponibiliza os serviços do Sine para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas de emprego. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil. As mídias sociais da Prefeitura (@prefeituradesorocaba) igualmente publicam, diariamente, as oportunidades de trabalho existentes na cidade.

O munícipe que desejar ainda pode contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.