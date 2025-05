Posted on

A grande formatura foi realizada no Espaço Hall, em Jacarepaguá, neste sábado – Divulgação A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher realizou a grande formatura de mais de quatro mil alunas das Casas da Mulher Carioca e do programa Mulheres do Rio, neste sábado (23/9), no Espaço Hall, em Jacarepaguá. A operadora TIM disponibilizou […]