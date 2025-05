Comlurb inicia a operação do Ecoponto Biquinha, no Vidigal – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O local vai funcionar, diariamente, das 6h às 18h, para atender a comunidade – Divulgação

A Comlurb iniciou, nesta quarta-feira (14/5), a operação do Ecoponto Biquinha, no Vidigal. O novo espaço conta com duas caixas compactadoras para recebimento de lixo domiciliar e outras duas menores para entulho, galhadas e bens inservíveis. O local vai funcionar, diariamente, das 6h às 18h, para atender a comunidade. Este é o terceiro ecoponto lançado pela Comlurb em 2025 – os outros dois foram São Carlos, no Estácio, e Vila dos Sonhos, no Caju, totalizando 63 unidades desde 2022.

Os locais escolhidos para a instalação de ecopontos são especialmente comunidades e regiões que registram mais áreas críticas de descarte irregular. Os ecopontos ajudam na ordenação dos resíduos e no controle de vetores, trazendo mais qualidade de vida aos moradores e melhoria da saúde pública. O grupo Chegando de Surpresa, composto de garis, participou do evento, com as músicas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos.