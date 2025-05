Cidade tem dois novos restaurantes ‘estrelados’ pelo Guia Michelin – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ao todo, a cidade do Rio conta hoje com oito restaurantes “estrelados” pelo Guia Michelin. Foto: Divulgação / Guia Michelin

A cidade do Rio de Janeiro tem mais dois restaurantes premiados com as famosas Estrelas Michelin, consolidando-se como destino gastronômico nacional e internacional. A edição do Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2025 premiou, nesta segunda-feira (12/05) os restaurantes Casa 201 e Oseille com uma estrela cada, e renovou as duas estrelas conquistadas por Lasai e Oro em 2024. Ao todo, a cidade do Rio conta hoje com oito restaurantes “estrelados”, como se diz no jargão do segmento.

– O Guia Michelin coroou mais dois restaurantes cariocas e confirmou a qualidade dos chefs do Rio de Janeiro. É mais um motivo para turistas visitarem a nossa cidade, que, além de ser a mais linda do mundo, tem uma vida cultural intensa. A gastronomia é um setor de destaque no Rio, que tem mais de 4 mil bares e restaurantes para todos os gostos -, disse o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, que participou da cerimônia de premiação, ao lado da secretária municipal de Turismo, Daniela Maia.

Mais antiga e importante premiação da gastronomia mundial, a entrega das estrelas do Guia Michelin voltou a acontecer no Brasil em 2024 depois de um hiato de 12 anos, graças a uma iniciativa com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e da Prefeitura de São Paulo, cidade que sediou a cerimônia de 2025. Em 2026, a premiação será novamente no Rio.

– O Rio fecha essa cerimônia com chave de ouro. São dois novos restaurantes com Estrela Michelin e isso é fundamental, fruto de um trabalho que a gente tem feito com muito empenho e dedicação para apresentar o Rio -, afirmou a secretária de Turismo, Daniela Maia.

Também participaram da cerimônia de premiação chefs renomados e autoridades do trade turístico brasileiro.

O Guia Michelin 2025 traz quatro novos estabelecimentos cariocas na categoria “Recomendados”: Babbo Osteria, Ocyá Ilha, Quinta da Henriqueta e Rufino Parrilha. Seguem com uma estrela Oteque, Cipriani, Mee e San Omasaque. Ao todo, o Rio tem 30 restaurantes recomendados e sete “Bib Gourmands”, categoria que premia a melhor relação qualidade/preço.