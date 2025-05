CEU das Artes do Laranjeiras vai receber o Torneio Regional Aberto de Xadrez – Agência de Notícias

No dia 15 de junho (domingo), a partir das 8h30, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, no Parque das Laranjeiras, vai ser realizado o Torneio Regional Aberto de Xadrez. Pessoas de todas as idades podem se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/torneio-xadrez, até as 17h do dia 13 de junho, lembrando que as vagas são limitadas.

O torneio tem como objetivo divulgar a modalidade, promover a integração e a sociabilização de alunos das escolas da cidade e região e da população em geral, além de fomentar e subsidiar as turmas permanentes de Xadrez, com aulas semanais no CEU das Artes. O evento é realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do Xadrez Clube de Sorocaba

A competição contará com as categorias Infantojuvenil (até 16 anos) e Adulto (a partir de 17 anos). Poderão participar da competição na categoria Infantojuvenil alunos de escolas municipais, estaduais, federais e particulares, regularmente matriculados. Já na categoria Adulto, as pessoas que tiverem interesse pelo jogo.

A competição vai premiar, com medalhas e troféus, os três primeiros colocados das duas categorias. No dia do torneio, será necessário apresentar um documento de identidade original.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.