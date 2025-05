Certifica Cephas abre inscrição para duas profissões

Henrique Macedo





A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), oferece a partir desta quarta-feira (14) novas oportunidades para o programa Certifica Cephas.

Ao todo são 70 vagas para certificação de cada uma das seguintes profissões: Cuidador de Idoso (35 vagas) e Recepcionista (35 vagas).

O objetivo é avaliar, reconhecer e certificar profissionais de São José dos Campos que já exercem determinadas atividades e necessitam da certificação para o exercício profissional, inserção ou reinserção no mercado de trabalho. A ação está prevista no Plano de Governo Municipal 2025/2028.



As inscrições são online, no site do Qualifica, e vão até o dia 13 de junho. A convocação dos classificados será de 16 a 17 de junho. O resultado final será divulgado no dia 30 de junho.



Processo

Para obterem a certificação, os candidatos passarão por etapas de avaliação, iniciando com uma entrevista para levantamento da história profissional e educacional.

Em seguida, serão feitas atividades teóricas e práticas para verificar as competências profissionais. Cada candidato terá acompanhamento individual para avaliar o desempenho das atividades. Os profissionais que passarem pelo processo receberão certificado de competências profissionais.

A primeira turma do Certifica Cephas formou-se em dezembro de 2023.

Serviço

Certifica Cephas

Gratuito

Inscrições: no site do Qualifica

35 vagas para cada profissão (Cuidador de Idoso e Recepcionista)

Inscrições: até 13 de junho

Convocação: de 16 a 17 de junho



