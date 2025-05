Breakdance leva dança e estilo no Centro da Juventude

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Nem mesmo o friozinho que fez na noite desta terça-feira (13) foi capaz de quebrar a sintonia de agitação e estilo no palco do pavilhão do Centro da Juventude.

Misturado entre skates, patins e bikes, o som da caixa bateu forte no palco, com a galera do breaking dando show com danças cativantes e saltos incríveis.

A terça-feira foi de festa, com o resgate da cultura urbana, onde b-boys e b-girls se reuniram para dançar e também incentivar o público contagiado com o clima.

Como foi o caso de Marcelo Figueiredo, de 47 anos, que trouxe o filho Miguel, 11, para viver um pouco a experiência.

“Eu sempre quis ensinar a arte do breaking para o meu filho, mas devido a correria do dia-a-dia, a gente fica sempre deixando para depois”, conta Marcelo.

Desta vez, Marcelo teve uma ajudinha da esposa, que soube que teria breaking através do Canal de Esportes da Prefeitura no WhatsApp (clique para acessar).

“Foi aí que minha esposa viu no canal da Prefeitura que teria treino de breakdance aqui no Centro da Juventude e não pensei duas vezes para trazer o Miguel e curtir com ele também! Quem sabe eu não volte a treinar?”, reflete.

Depois de arrasar na pista, com direito a vários movimentos giratórios no solo, Marcelo saiu empolgado para treinar novamente.

“Isso aqui é o máximo! Eu amo breakdance! Viver esses momentos com meu filho e ver ele pegando o gosto pela coisa, vale muito a pena. A vontade aumentou, agora quero treinar todos os dias com ele”, brinca o pai de Miguel.

Rafael Benthien, integrante do grupo Síndrome Crew e dançarino há 27 anos, conta como foi a ideia do movimento com o público para o breakdance.

“A dinâmica da dança aqui no Centro da Juventude é um resgate de um movimento que acontece por todo o mundo. Em todas as cidades onde existem núcleos de breaking, que são as crews, existem pontos de encontro que as crews treinam juntas. Nisso, acontece também a iniciativa para que outras pessoas possam começar a dançar.”

E para quem quer aprender e conhecer mais da dança, Benthien completou:

“Muito tranquilo! As pessoas vem para treinar aqui e, se alguém chega e tem o interesse de aprender, sempre vai ter um de nós disposto a ensinar.”

A galera do breaking se reúne às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h, no Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América). Participe!

