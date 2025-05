Botafogo x Estudiantes, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (14), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Botafogo x Estudiantes acontece Hoje (14) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Botafogo x Estudiantes na Libertadores 2025: Ingressos, Expectativas e Informações Detalhadas para o Torcedor

O Estádio Nilton Santos será palco de mais um capítulo emocionante da Conmebol Libertadores 2025. No dia 14 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Estudiantes pela quinta rodada da fase de grupos da competição. A partida promete casa cheia e clima de decisão, já que o Glorioso vive ótimo momento após golear o Internacional por 4 a 0 pelo Brasileirão.

Para a torcida alvinegra, a expectativa é alta. Com a equipe embalada por boas atuações, o apoio nas arquibancadas será fundamental. Neste artigo, você confere todas as informações sobre ingressos, acesso ao estádio, setores disponíveis, biometria facial e valores, além de um panorama do confronto para quem deseja apostar no duelo ou apenas se manter bem informado.

Ingressos à Venda: Garanta seu Lugar!

A comercialização dos ingressos para Botafogo x Estudiantes já está disponível online para sócios torcedores, por meio do site botafogo.com.br/ingresso. O público geral pode comprar online a partir do dia 9 de maio, às 12h, e presencialmente nos pontos físicos a partir de 12 de maio, às 9h.

Setores disponíveis no Nilton Santos:

Leste Inferior e Superior

Norte e Oeste Inferior (torcida do Botafogo)

Sul (torcida visitante)

Setores Oeste Superior A e B podem ser liberados conforme a demanda.

Valores dos Ingressos por Setor e Plano

Os preços variam de acordo com o plano de sócio-torcedor e o setor escolhido:

Setor Norte : a partir de R$ 12 para sócios “Alvinegro OFF Rio”.

: a partir de R$ 12 para sócios “Alvinegro OFF Rio”. Setor Leste Superior : R$ 18 a R$ 45.

: R$ 18 a R$ 45. Setores Oeste Inferior e Leste Inferior: até R$ 100 para o público geral.

Os planos Glorioso e Alvinegro garantem entrada gratuita mediante check-in.

Áreas Premium: Experiência Exclusiva

Para quem deseja conforto e entretenimento, o Nilton Santos oferece espaços premium como:

Camarote Firezone (open bar, open food e shows)

(open bar, open food e shows) Star Arena Kids (foco no público infantil com recreação)

Mais informações:

Facilidade de Acesso com Biometria Facial

O Botafogo adotou a biometria facial como tecnologia de acesso aos setores Leste Superior, Leste Inferior, Norte e Sul (visitante). O torcedor deve realizar o cadastro prévio em botafogo.bepass.com.br. Em breve, esse será o único meio de entrada no estádio.

Gratuidade, Meia-Entrada e Estacionamento

Gratuidade : crianças menores de 12 anos, idosos (60+) e pessoas com deficiência. Retirada nos dias 12 e 13 de maio, das 9h às 17h.

: crianças menores de 12 anos, idosos (60+) e pessoas com deficiência. Retirada nos dias 12 e 13 de maio, das 9h às 17h. Meia-entrada : obrigatório apresentar documento oficial com foto.

: obrigatório apresentar documento oficial com foto. Estacionamento Norte 1: localizado na Rua das Oficinas, com descontos para sócios.

Valores:

Glorioso: R$ 30

Outros planos: R$ 40 antecipado / R$ 50 na hora

Não sócios: R$ 60 antecipado / R$ 70 na hora

Botafogo Embalado: Hora de Apoiar

Após uma goleada convincente no Campeonato Brasileiro, o Botafogo chega para esse duelo contra o Estudiantes com moral elevada. A torcida está empolgada, e mais de 17 mil ingressos já foram vendidos, o que demonstra o engajamento da massa alvinegra.

No cenário de apostas esportivas, o Botafogo aparece como favorito para vencer o duelo, principalmente jogando em casa e com apoio total da torcida. Apostadores atentos já analisam o bom desempenho da equipe e a instabilidade do adversário argentino para cravar seus palpites.

Conclusão

O confronto entre Botafogo x Estudiantes pela Libertadores 2025 promete ser um dos grandes momentos da temporada alvinegra. A partida tem tudo para marcar um ponto de virada na campanha internacional do clube. Garanta seu ingresso, chegue cedo ao Nilton Santos, utilize a biometria facial e aproveite a experiência de apoiar o Glorioso rumo à vitória.

