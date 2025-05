Bauru x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (14)

Bauru x São Paulo: Palpite e Onde Assistir – Jogo 3 – Quartas de Final do NBB 2025

Bauru e São Paulo voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pelo Jogo 3 das quartas de final do NBB 2024/25. A equipe bauruense lidera a série por 2 a 0 e está a uma vitória da semifinal.

Onde assistir Bauru x São Paulo ao vivo

Data: 14 de maio de 2025

14 de maio de 2025 Horário: 21h (Brasília)

21h (Brasília) Local: Ginásio Panela de Pressão, Bauru (SP)

Ginásio Panela de Pressão, Bauru (SP) Transmissão: ESPN, Disney+ e Basketpass

Análise e Prognósticos

Bauru vem dominando a série com atuações consistentes, tanto no ataque quanto na defesa. Alex Garcia e Dontrell Brite têm sido os pilares do time, enquanto o São Paulo, irregular na defesa e ineficiente nas transições ofensivas, joga sob pressão para evitar a eliminação.

Com o fator casa e o bom momento coletivo, o Bauru aparece como favorito para encerrar a série.

Minas x Vasco ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (14) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Universitario x Barcelona SC , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (14), ESCALAÇÕES, PALPITES

Palpites para Bauru x São Paulo – NBB 2025

1. Vitória do Bauru – Odd 1.76 (Bet365)

A equipe venceu 5 dos últimos 6 jogos e se impôs nos dois primeiros confrontos. Com o apoio da torcida, deve confirmar a classificação.

2. Total de pontos entre 153 e 157 – Odd 1.83 (Superbet)

A média combinada das equipes na temporada gira em torno de 155 pontos. Os dois primeiros jogos ficaram dentro dessa faixa.

3. Bauru mais de 40.5 pontos no 1º tempo – Odd 1.84 (Novibet)

O time superou essa marca nas duas partidas anteriores, mantendo um ritmo forte desde o início.

4. São Paulo menos de 73.5 pontos – Odd 1.81 (Superbet)

O tricolor teve dificuldade ofensiva, marcando apenas 67 pontos no último duelo. Enfrenta uma defesa sólida de Bauru.

Colo Colo x Racing, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (14), ESCALAÇÕES, PALPITES

Atlético Nacional x Bahia, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (14), ESCALAÇÕES, PALPITES

5. Dontrell Brite mais de 18.5 pontos – Odd 1.88 (Novibet)

Principal pontuador do time, Brite mantém média superior a 19 pontos por jogo e ótima eficiência nos arremessos.

6. Barbosa de Abreu mais de 7.5 rebotes – Odd 1.82 (Bet365)

Barbosa domina os rebotes na série, enfrentando um São Paulo com dificuldades no garrafão.

As odds estão sujeitas a alterações nas plataformas das casas de apostas.

Considerações finais

Com larga vantagem na série e o apoio de sua torcida, o Bauru tem todas as condições para fechar o confronto em 3 a 0. O São Paulo precisa de uma atuação quase perfeita para sonhar com a reversão.

Tags: Bauru x São Paulo, NBB 2025, Palpites NBB, Onde assistir Bauru e São Paulo, Playoffs NBB, Basquete hoje, ESPN, Disney+, Basketpass, apostas basquete

Tags: Franca x Pinheiros ao vivo, NBB 2025, onde assistir Franca x Pinheiros, resultados NBB hoje, estatísticas NBB, odds NBB, Playoffs do NBB 2025, basquete ao vivo, transmissão Franca basquete

https://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!