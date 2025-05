ASSISTIR AO VIVO Cienciano x Deportes Iquique , HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cienciano x Deportes Iquique acontece HOJE (15) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Cienciano x Deportes Iquique: Análise e Previsões para a CONMEBOL Sudamericana

A partida entre Cienciano e Deportes Iquique, que acontece no dia 15 de maio de 2025, às 23:00, no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, promete ser um confronto emocionante pela CONMEBOL Sudamericana, Grupo H, Rodada 5. Este duelo coloca frente a frente duas equipes com histórias distintas na competição, e promete muita ação para os fãs de futebol sul-americano.

Cienciano: Favorito para a Vitória

Atualmente, o Cienciano lidera a tabela do Grupo H da CONMEBOL Sudamericana, com 6 pontos, vindo de três empates consecutivos e uma vitória. A equipe peruana tem mostrado um desempenho sólido na competição, o que lhe garante o status de favorito para este confronto. Com a vantagem de jogar em casa, no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, e contando com o apoio de sua torcida, o Cienciano buscará manter a liderança do grupo e aumentar a sua vantagem sobre os adversários.

Um dos jogadores mais destacados do Cienciano é Alfredo Ramúa, que se destaca tanto pela técnica quanto pela habilidade de criação de jogadas. Com um rating de 51 em seu desempenho recente, Ramúa será um dos principais nomes a serem observados nesta partida. Seu bom posicionamento em campo e capacidade de dar assistências pode ser crucial para o sucesso do Cienciano.

Deportes Iquique: Desafios a Superar

Por outro lado, o Deportes Iquique, com apenas 4 pontos e ocupando a 4ª posição do grupo, entra em campo buscando reverter sua situação. A equipe chilena não tem mostrado um bom desempenho até agora, com duas derrotas e dois empates. Com a necessidade de uma vitória para manter vivas suas chances de classificação, o Deportes Iquique precisa melhorar a consistência do seu jogo, principalmente em termos de defesa e aproveitamento nas finalizações.

Diego Orellana é uma das principais esperanças do Deportes Iquique, e será importante para a equipe. Embora seu desempenho não seja tão destacado quanto o de Ramúa, Orellana possui boa capacidade de apoio ao ataque, com um rating recente de 45. A equipe precisa de uma exibição forte e coletiva para superar a pressão imposta pelo Cienciano em Cusco.

Análise do Jogo

Cienciano e Deportes Iquique já se enfrentaram em 1 partida nesta temporada, e o Cienciano venceu o confronto anterior por 1-0, um bom indicativo de sua superioridade. O Cienciano tem um aproveitamento de 55% de vitórias em seus últimos confrontos, o que aumenta ainda mais sua confiança para esta rodada.

Além disso, as probabilidades de vitória para o Cienciano são de 65%, com as odds de 1.55 para a vitória da equipe peruana, enquanto a vitória do Deportes Iquique é avaliada em 6.50. Esses números reforçam a expectativa de um jogo equilibrado, mas com uma clara vantagem para o time da casa.

Onde Assistir ao Vivo

O jogo entre Cienciano e Deportes Iquique será transmitido pelo canal Disney+ Premium no Brasil, permitindo que os fãs acompanhem o duelo ao vivo. As atualizações ao vivo também estarão disponíveis em diversas plataformas, como Sofascore, que traz dados detalhados sobre as equipes, estatísticas de jogadores e outros aspectos importantes da partida.

Conclusão e Previsões

Este confronto entre Cienciano e Deportes Iquique é crucial para as ambições de ambos os times na CONMEBOL Sudamericana. O Cienciano, jogando em casa, é o grande favorito e espera manter sua liderança no grupo. Já o Deportes Iquique, em busca de uma reabilitação na competição, precisa superar desafios e apresentar um desempenho superior para conseguir os três pontos.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.