ASSISTIR AO VIVO Atlético-MG x Caracas , HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Atlético-MG x Caracas acontece HOJE (15) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Atlético-MG x Caracas: Onde Assistir, Horário e Tudo sobre o Jogo da 5ª Rodada da Copa Sul-Americana 2025

Nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), o Atlético-MG recebe o Caracas, da Venezuela, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em confronto válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado com portões fechados devido à punição imposta pela Conmebol ao clube mineiro, e a transmissão será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

O duelo promete ser decisivo, já que as duas equipes chegam empatadas com cinco pontos cada e ocupam respectivamente a segunda e a terceira posição do Grupo E. O Atlético-MG leva vantagem no saldo de gols e, por isso, aparece à frente na tabela. A liderança do grupo está nas mãos do Cienciano, que soma sete pontos.

Punição do Galo

O Atlético-MG foi punido pela Conmebol após incidentes ocorridos na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, pela semifinal da Libertadores de 2024. O uso de sinalizadores e o histórico de reincidência resultaram na decisão da entidade de aplicar dois jogos com portões fechados e uma multa de US$ 215 mil (cerca de R$ 1,3 milhão à época). O clube até recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), mas não obteve êxito. Este será o segundo e último jogo da punição.

O que está em jogo

Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado ainda disputa um playoff contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Ou seja, o jogo contra o Caracas representa uma oportunidade fundamental para o Atlético-MG assumir a liderança ou, pelo menos, garantir uma posição mais confortável rumo ao mata-mata.

Prováveis Escalações

Atlético-MG:

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens (Caio Paulista); Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Técnico: Gabriel Milito

Caracas:

Benitez; E. Rito, La Mantia, Del Pino, J. Yendis; Echenique, Peña, Vegas, Cordero, Heraldez, Hernandez; De Santis.

Técnico: Leonardo González

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade pela plataforma Paramount+, que detém os direitos de exibição da Sul-Americana via streaming no Brasil. Torcedores poderão acompanhar todos os lances com qualidade digital e cobertura completa.

Resumo da Partida:

Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Fase de Grupos – 5ª Rodada

Copa Sul-Americana 2025 – Fase de Grupos – 5ª Rodada Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025

Quinta-feira, 15 de maio de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Transmissão: Paramount+

Paramount+ Árbitro: José Burgos (URU)

O confronto entre Atlético-MG e Caracas é mais um capítulo emocionante da Sul-Americana 2025. Mesmo sem torcida no estádio, o Galo conta com sua força técnica para buscar a vitória e seguir vivo na briga pela liderança do grupo.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.