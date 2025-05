Agência Minas Gerais | Governo de Minas discute, em Vitória da Conquista (BA), parcerias na Saúde

Relacionadas



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se reuniu, nesta quarta-feira (14/5), em Vitória da Conquista (BA), com a prefeita da cidade, Sheila Lemos, e vereadores do município baiano, onde discutiram pautas relevantes para o município e para a região, especialmente em relação à assistência à saúde.

Durante a reunião, o governador de Minas Gerais ressaltou a relevância de Vitória da Conquista no atendimento a pacientes mineiros, reforçando a necessidade de ações conjuntas entre os estados para avançar nos serviços à população.

Ele destacou a importância da futura entrega do Hospital Regional de Teófilo Otoni, que será o maior hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) na região e que terá papel fundamental no alívio da demanda enfrentada por Vitória da Conquista e municípios vizinhos.

“Serão 430 leitos do Hospital Regional de Teófilo Otoni, a saúde aqui vai ficar fortalecida e o hospital ficará disponível para os baianos que precisarem utilizar. É uma obra que estava paralisada e nós retomamos”, disse Romeu Zema.

O governador também salientou ter sido a primeira prefeitura fora de Minas Gerais que ele visitou oficialmente, reforçando o simbolismo do encontro e o compromisso com o fortalecimento das relações entre os dois estados, abrindo caminho para futuras parcerias para beneficiar a população de Minas Gerais e da Bahia.

Hospital Regional

O Governo de Minas investiu cerca de R$ 104 milhões na obra que está na reta final, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025. As obras estavam paralisadas e foram retomadas a partir de outubro de 2022.

Serão 432 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulta, pediátrica e neonatal. Serviços como maternidade, ambulatório, pronto-atendimento e Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SADT) também estarão disponíveis.

O hospital terá ainda leitos para alta complexidade e Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto e pediátrico, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, atendimento para pessoas queimadas, bloco cirúrgico com oito salas para que seja possível zerar a fila de cirurgias e não necessitar transferir pacientes para atendimento em outras regiões.

A unidade terá equipamentos de apoio ao diagnóstico e terapia, como ecocardiograma, ultrassom, ressonância, tomografia, raio-x, mamografia e endoscopia, e contará também com 380 vagas para estacionamento e heliponto para facilitar o atendimento de urgências e emergências.