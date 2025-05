A partir desta terça-feira (13), vacinação contra a influenza está liberada para toda a população de Bonito a partir de 6 meses – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a Influenza está liberada para toda a população a partir de 6 meses de idade, a partir desta terça-feira, 13 de maio de 2025.

A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra as complicações causadas pelo vírus Influenza, especialmente durante os meses mais frios do ano, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.

A vacinação está sendo realizada em três unidades de saúde do município: ESF Rincão, ESF Donária e ESF Centro, com atendimento nos turnos da manhã e da tarde. Para garantir maior acesso da população, a campanha também conta com plantão noturno no ESF Centro, das 18h às 22h.

Horários e locais de vacinação:

📍 ESFs Rincão, Donária e Centro

🕖 Das 7h às 11h e das 13h às 17h

📍 ESF Centro – Plantão Noturno

🕕 Das 18h às 22h