3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é realizada em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na manhã desta quarta-feira, 14, foi realizada a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no Espaço Multiuso, reunindo representantes do poder público, sociedade civil e instituições envolvidas com a causa da pessoa idosa.

O encontro teve como objetivo promover o diálogo, avaliar as políticas públicas existentes e propor novas diretrizes que garantam os direitos, a valorização e a qualidade de vida da população idosa em nossa cidade.

Com uma programação voltada à escuta ativa, participação social e construção coletiva, a conferência reforçou a importância do compromisso de todos na construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e inclusiva para todas as idades.