11º Seminário de Vigilância ao Aleitamento Materno reúne profissionais e estudantes para discutir tema – Agência de Notícias

Fotos: Renan Tonet (Secom/Sorocaba)

O Comitê Municipal de Vigilância ao Aleitamento Materno (CMVAM), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou, na manhã desta quarta-feira (14), no Auditório Maracanã (4ª andar) da PUC, a 11ª edição do Seminário CMVAM.

O evento, que contou com profissionais e estudantes da área da saúde, discutiu sobre o tema “Proteção ao aleitamento materno e saúde mental da mulher no puerpério e impactos na construção do ser”.

As palestras foram ministradas pelo pediatra e homepata Dr. Yechiel Moisés Chencinski; pela pediatra e coordenadora de Políticas de Aleitamento Materno do Distrito Federal Dra. Miriam Oliveira dos Santos; e pelo psicanalista Dr. Gabriel Quintiliano.