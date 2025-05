Ubatuba entra na reta final do programa com 1.934 acordos firmados – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com término previsto para o dia 30 de maio, o Programa de Recuperação Fiscal – Refis 2025 da Prefeitura de Ubatuba entra em seus últimos 15 dias com resultados expressivos. Desde o início da iniciativa, em 17 de fevereiro, já foram firmados 1.934 acordos com contribuintes, totalizando R$ 6.639.667,23 em valores pagos até a semana do dia 12 de maio.

Ao todo, foram negociados R$ 26.431.046,63 em dívidas com o município. Na semana anterior, de 5 de maio, o valor estava em R$ 23,6 milhões, o que indica um aumento de cerca de R$ 2,8 milhões em uma semana — reflexo da intensificação da adesão na reta final do programa.

Apesar do bom desempenho até agora, a meta é ambiciosa. Em 2022, uma edição anterior do Refis arrecadou aproximadamente R$ 30 milhões. Com pouco mais de duas semanas restantes, a gestão municipal espera repetir ou se aproximar desse montante.

Essa é uma oportunidade importante para que o cidadão ubatubense regularize suas pendências com o município e deixe suas contas em dia. Para aderir ao Refis, é fundamental que o IPTU 2025 esteja quitado, pois só podem ser negociados débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024. Além disso, é necessário que o cadastro do contribuinte esteja atualizado — por isso, a orientação é não deixar para a última hora.

“O programa oferece condições facilitadas, com possibilidade de descontos entre 70% e 100% sobre juros e multas, dependendo da forma de pagamento escolhida. A Prefeitura também disponibiliza o pagamento via PIX, tanto no autoatendimento do Fácil quanto para as segundas vias de boletos emitidas online pelo site oficial”, destacou a secretária da Fazenda, Alethea Ageu.

A adesão ao Refis pode ser feita presencialmente em três locais: no Fácil, localizado no Paço Municipal, no Espaço Cidadão da Maranduba e também pelos canais digitais da Prefeitura de Ubatuba.

A prefeitura reforça que os interessados devem procurar os canais oficiais de atendimento antes do prazo final, no dia 30 de maio.